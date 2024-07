Einwendungen gegen den Flächennutzungsplan Duisburgs Autobahn zur Hölle

Duisburgs „Highway to hell“, so hat die „FAZ“ im Mai die Pläne der Autobahn GmbH zum Ausbau der A 59 für die Lebensqualität der Stadtbewohner in Duisburg bezeichnet. In Anspielung an den Rockklassiker „Highway to hell“ von AC/DC, was so viel bedeutet wie „Autobahn zur Hölle“.