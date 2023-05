Duisburger Apothekensprecher besorgt „Die Politik verschaukelt uns“

Eine Herausforderung seien vor allem aktuell die Rabattverträge in Verbindung mit den akuten Medikamentenengpässen. Dabei schließen Krankenkassen meist für zwei Jahre Verträge mit Arzneimittelherstellern. Durch den Vertrag bekommen die Krankenkassen Rabatte auf diese Medikamente. Im Gegenzug produziert der Arzneimittelhersteller die Menge, die im Zeitraum von den Versicherten benötigt wird und sichert zu, dass die Versicherten der Vertragskrankenkasse genau das entsprechende Medikament erhalten. Wenn allerdings ein Rabattvertragsarzneimittel zum Beispiel aufgrund von Lieferengpässen nicht erhältlich ist oder ein Hersteller ausfällt, können Probleme auftreten, da natürlich auch andere Hersteller nur die Mengen für die Patienten „ihrer“ Krankenkassen produziert haben. Denn der Apotheker dürfte nur ein wirkstoffgleiches Präparat rausgeben. Also muss der Apotheker vor jeder Arzneimittelabgabe an den Kunden, das richtige Rabattarzneimittel identifizieren. Falls ein Präparat eines falschen Herstellers rausgegeben wird, muss er aufgrund einer Vertragsverletzung die Einkaufskosten für das Arzneimittel selbst bezahlen und die Krankenkasse behält sein Honorar ein, obwohl der Patient versorgt wurde. “Machen wir einen formalen Fehler, zahlt die Krankenkasse nichts“, ärgert sich Apotheker Herrmann. Doch dies sei gar nicht so einfach umsetzbar, da sich die Regeln ständig ändern würden. Christoph Herrmann fordert daher von Politik und Krankenkassen: „Keine nachträglichen Rechnungskürzungen auf ‚0‘ aufgrund von formalen Fehlern auf Rezepten und eine faire Bezahlung unserer Arbeit.“