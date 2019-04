Haustiere : Huckingerin verdient Geld mit Hundemassagen

Huckingen Pia Belting ist Physiotherapeutin für Hunde. Wir haben sie bei einem Massagetraining besucht.

Verspannung in der Schulter, der Oberschenkel ziept, der Nacken schmerzt. Das lässt sich meist ganz einfach beheben, mit einem Gang zum Physiotherapeuten. Der beste Freund des Menschen hat es da nicht so leicht; mit einem Vokabular, das sich auf „Wau“ beschränkt, lassen sich die nervigen Wehwehchen nämlich nur schwierig beschreiben. Zum Glück gibt es aber Menschen wie Pia Belting. Die ist Hundephysiotherapeutin – doch, das ist ein Ausbildungsberuf – und kümmert sich um Schmerzen und Leiden der Vierbeiner, von denen ihre Besitzer nicht mal etwas ahnen.

Neben der Behandlung in ihrer Praxis in Huckingen gibt die Duisburgerin auch Kurse, damit Herrchen und Frauchen zu Hause selber Hand anlegen können. An diesem Vormittag haben fünf Hunde und ihre Besitzer den Weg in die Praxis gefunden.