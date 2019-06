Prozess am Landgericht : Duisburgerin muss für Raub auf zwei Freier in Haft

Duisburg Die 20-jährige Schülerin bot im Internet Liebesdienste an. In zweiter Instanz blieb es bei 32 Monaten Jugendhaft.

Vergeblich versuchte eine 20-jährige Schülerin aus Ruhrort in zweiter Instanz, um eine längeren Aufenthalt hinter Gittern herum zu kommen. Doch die Berufungsverhandlung vor dem Duisburger Landgericht am König-Heinrich-Platz konnte an der Verurteilung zu zwei Jahren und acht Monaten Jugendhaft wegen versuchten schweren Raubes und schwerer räuberischer Erpressung letztlich nichts mehr ändern.

Im Juni und August 2018 hatte die damals 19 Jahre alte Schülerin im Internet hochpreisige Liebesdienste angeboten und in mindestens zwei Fällen das Interesse zahlungswilliger Freier erregt. An den vereinbarten Treffpunkten im Innenhafen und in einem Parkhaus am Hauptbahnhof begegneten die verwunderten Männer jedoch gleich zwei jungen Frauen. Und die machten schnell klar, was ihre wahre Absicht war.