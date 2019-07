Kooperation : DVG bietet Kombiticket mit dem Zoo an

Wer die Koalas sehen will, kann künftig mit Kombiticket in den Zoo. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Duisburger Verkehrsgesellschaft und der Tierpark am Kaiserberg haben sich auf eine Zusammenarbeit verständigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) bietet gemeinsam mit dem Zoo Duisburg ab Donnerstag, 1. August, ein sogenanntes Kombiticket an. Das teilte das Verkehrsunternehmen am Montag mit. Das Ticket beinhaltet demnach die reguläre Tageskarte für Erwachsene und Kinder für den Zoo sowie die freie Hin- und Rückfahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) der stadtweiten Preisstufe A2. Besucher des Duisburger Tierparks am Kaiserberg können das Kombiticket an allen Ticketautomaten der DVG kaufen.

Das Kombiticket kostet 18,90 Euro für Erwachsene und 10,90 Euro für Kinder. Die Tageskarte für Erwachsene gibt es regulär für 16,90 Euro, ein Ticket der Preisstufe A für 2,80 Euro. Wenn die Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt sowie die Tageskarte für einen Erwachsenen separat gekauft würden, müssten Besucher demnach 22,50 Euro zahlen.

„Das Angebot lohnt sich also allemal“, sagt Günter Neuen, Leiter Einnahmen- und Kundenmanagement bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Zoo eine so kundenfreundliche Kooperation auf die Beine stellen konnten.“

„Alle unsere Besucher profitieren vom Kombiticket“, sagt Astrid Stewin, Vorstandsvorsitzende des Zoo Duisburg. „Da dann viele Besucher am Zooeingang schon ein Ticket haben, können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zusätzlich gewonnene Zeit für ausführliche Kundenberatungen nutzen.“ DVG und Zoo wollen ihre Zusammenarbeit auch künftig weiter ausbauen. Perspektivisch sollen Besucher die Tageskarten für den Zoobesuch auch im DVG-Kundencenter am Hauptbahnhof und in weiteren Verkaufsstellen im Stadtgebiet kaufen können.

Besucher erreichen den Zoo Duisburg mit der Straßenbahnlinie 901, die direkt vor dem Zoo an der Haltestelle „Zoo/Uni“ hält.