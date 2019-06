Duisburger Zoo : Tierpfleger zieht Rentier-Baby mit der Flasche auf

Maik Elbers mit Rentierbaby Sofie. Foto: Duisburger Zoo

Duisburg Tierpfleger Maik Elbers hat eine neue Tochter. Sie ist fünf Wochen alt, pelzig und hört auf den Namen Sofie. Sein wichtigstes Werkzeug ist eine Puppenflasche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tim Harpers Von Tim Harpers Autorendetails aufklappen Tim Harpers (th) ist RP-Redakteur in Duisburg. Er liebt das Kochen, das Reisen und ist leidgeprüfter Anhänger des MSV Duisburg. zum Autorenprofil

Der Duisburger Zoo freut sich über einen echten Babyboom in seinem Rentiergehege. Gleich vier Jungtiere leben derzeit in der Anlage am Kaiserberg. Bei drei der vier Tiere läuft auch alles normal. Die Geschichte der kleinen Sophie aber ist eine besondere. Ihre junge, unerfahrene Rentiermutter habe ihren Nachwuchs nicht angenommen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Deshalb hättenTierpfleger Maik Elbers und Tierärztin Dr. Carolin Bunert kurzerhand die Rolle der Rentiermutter für das fünf Wochen alte Jungtier übernehmen müssen. Sie ziehen Sofie nun mit der Flasche groß.

Maik Elbers, eigentlich Leiter des Robbenreviers im Zoo Duisburg, ist Sofies Ersatzmama. „Nach der Geburt haben wir beobachten können, dass die Mutter die Kleine nicht an ihren Euter herangelassen hat. Mehrfach haben wir sie an den Euter angesetzt, aber es hat nicht geklappt“, beschreibt der erfahrene Tierpfleger die Situation. Schließlich entschied sich der Zoo für eine Handaufzucht.

Unterstützung bekommt Elbers von seinen Kollegen aus dem Robbenrevier. „Einer von uns kümmert sich um das kleine Rentier, die anderen erledigen die anfallende Arbeit im Revier einfach mit“, sagt Tierpflegerkollegin Yvona Brand. „Für uns ist das selbstverständlich“.

Mittlerweile läuft die Aufzucht der kleinen Sofie problemlos. Das war nicht immer so, wie Dr. Carolin Bunert, Tierärztin am Kaiserberg, schildert. „Sofie hatte schlimmen Durchfall und musste behandelt werden. Wir haben unter anderem auf eine andere Milch umgestellt, die sie viel besser verträgt. Passieren kann natürlich immer was, aber sie ist aus dem Gröbsten raus“.

Auf die Frage, wie das kleine Rentier eigentlich zu seinem Namen kam, muss Maik Elbers schmunzeln: „Das lag an Kim Sofie, der Tochter meiner Lebensgefährtin“. Als feststand, dass das kleine Rentierkalb eine Handaufzucht wird, musste das Zoo-Team schnell eine geeignete Flasche besorgen. „Ich habe Kim Sofie angerufen, sie hatte tatsächlich eine Puppenflasche mit schmalem Saugaufsatz und hat sie uns noch am Abend in den Zoo gebracht“. Zusammen einem großen Wunsch – das Rentier sollte Sofie heißen.

Während sich Sofie vorwiegend hinter den Kulissen aufhält und für Besucher nicht zu sehen ist, lassen sich die drei übrigen Jungtiere täglich auf der Außenanlage beobachten.

(th)