Neue Führung im Tierpark : Duisburger Zoo ist jetzt „demenzfreundlich“

Duisburg Die Duisburger Alzheimergesellschaft bietet zusammen mit dem Zoo eine neue Führung an. Sie richtet sich an Menschen mit Demenz und soll deren Erinnerungsfähigkeit stärken.

Die Alzheimer Gesellschaft Duisburg hat den Zoo am Kaiserberg am Donenrstag als ersten demenzfreundlichen Tierpark in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Im Rahmen der Kampagne „Herz & Heimat“ können Menschen mit Demenz dort nun an einer besonderen Zooführung teilnehmen.