Erleichterungen für Besucher : Im Duisburger Zoo gibt es jetzt Ticket-Automaten

Vorstandsvorsitzende Astrid Stewin und Pascal Körner, technischer Leiter im Zoo, stellen die neuen Ticketautomaten vor. Foto: Zoo Duisburg

Duisburg Ein zusätzlicher Service erwartet die Besucher künftig am Haupteingang des Duisburger Zoos. Dort stehen zwei umgebaute DVG-Fahrkartenautomaten, an welchen die Besucher ab sofort Tageskarten kaufen können, ohne sich an der Kasse anstellen zu müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Nicht nur unsere Besucher sparen dadurch Wartezeit“, sagt Astrid Stewin, Vorstandsvorsitzende im Zoo Duisburg. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die zusätzlich gewonnene Zeit für ausführliche Kundenberatungen nutzen“.

Die Besucher können an den Automaten mit Bargeld oder bequem mit EC-Karte zahlen. Beim Kauf von ermäßigten Tageskarten an den neuen Ticket-Automaten ist den Kartenkontrolleuren vor dem Zutritt am Zooeingang ein gültiger Ermäßigungsnachweis zu zeigen.

(RP)