Kurioser Einbruch : Einbrecher düsen mit Golfkarts durch den Duisburger Zoo

Duisburg Mindestens zwei Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in den Duisburger Zoo eingebrochen. Sie schlossen Arbeitsfahrzeuge der Pfleger kurz, rammten das Tor des Wirtschaftshofes und brachen das Elefantenhaus auf.

Die Duisburger Polizei musste am Dienstag gleich zweimal zum Duisburger Zoo ausrücken. Mitarbeiter des Tierparks hatten gemeldet, dass sich Unbekannte in der Nacht Zugang zum Gelände verschafft hatten. Dabei sollen die Verdächtigen zwei Golfkarts kurzgeschlossen haben, die die Tierpfleger für ihre Arbeit nutzen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Unbekannten sollen damit im Zoo herumgefahren und dabei unter anderem das Tor des Wirtschaftshofes gerammt haben. Beide Karts waren wegen Zusammenstößen mit dem Tor am Morgen nicht mehr fahrtauglich.