Laternenumzüge : Hier zieht St. Martin durch die Stadt

In den kommenden beiden Wochen präsentieren die Schulkinder ihre selbst gebastelten Laternen. Foto: dpa/Felix Kästle

Westen Im Duisburger Westen stehen in den kommenden beiden Wochen jede Menge St.-Martins-Züge an. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt – sortiert nach Ortsteilen.

Anfang November wird in Deutschland traditionell die St-Martins-Geschichte nacherzählt. Auch durch den Duisburger Westen ziehen in diesem Jahr unzählige Kinder mit ihren Laternen. Die Züge in der Übersicht.

Baerl Städt. evang. Grundschule Waldstraße (5. November, 17.45 Uhr): Aufstellung auf dem Schulhof – Waldstr. – Kreuzstr. – Geststr. - Ackerstr. - Zum Baerler Busch - Auf dem Bremmenkamp - Buchenstr. - Kreuzstr. - Waldstr.

Info Der Heilige Martin, Bischof von Tours Martinsfest Das Martinsfest geht auf den Heiligen Martin von Tours zurück, der zwischen 317 und 397 nach Christus gelebt hat. Die Mantelteilung soll sich in einem Winter nach dem Jahr 334 vor den Toren der Stadt Amiens ereignet haben.

Hochheide GGS Kirchstraße (12. November, 17.30 Uhr): Aufstellung: Schulhof der GGS Kirchstr. - Kirchstr. – Friedrich-Ebert-Str. - Luisenstr. - Dr.- Kolb-Straße - Charlottenstr. - Rolandstr. - Luisenstr. - Lindenstr. - Kirchstr. - Ort der Auflösung des Zuges: Schulhof der GGS

GGS Ottostraße (11. November, 18 Uhr): Ottostraße – Blücherstraße – Poststraße – Varziner Straße – Kirchstraße – Am Sandberg – Asberger Straße – Ottostraße

Homberg GGS Marienstraße (14. November, 17.30 Uhr): Schulhof – links in die Marienstr. – rechts in die Bergstr. – links in die Viktoriastr. – Überquerung der Saarstr. – rechts in die Augustastr. – rechts in die Wilhelmstr. – rechts in die Roonstr. – links in die Marienstr. – Schulhof

Schule Am Lutherpark GGS Schillerstraße (5. November, 18 Uhr): Schulhof - Schillerstr. – Margarethenstr. – Lothringer Str. – Friedhofsallee – Erzberger Str. – Parkweg – Schillerstr. – Schulhof

Ruhrort Grundschule Ruhrort GGS Fürst-Bismarck-Str. (4. November, 17.30 Uhr): Schulhof Grundschule Ruhrort – Fürst-Bismarck-Str. – Schifferheimstr. – Rheinbrückenstr. – Neumarkt – Harmoniestr. – Dr.-Hammacher-Str. – Karlstr. – Amtsgerichtsstr. – Landwehrstr. – Bergiusstr. – Fabrikstr. – Friedrichsplatz (Taxistand) – Harmoniestr. – Fürst-Bismarck-Str. – Schulhof Grundschule Ruhrort

Asterlagen GGS Bergheimer Str. (11. November, 17.30 Uhr): Schulhof Bergheimer Str. – Am Dreieck – Grüner Weg – Otto-Schulenberg-Str. – Mühlenweg – Grüner Weg – Hüttenstr. – Mühlenweg – Steinbrink – Grüner Weg – Am Dreieck – Bergheimer Str. – Schulhof

Bergheim GGS Auf dem Berg (6. November, 17 Uhr): Schulhof – Auf dem Berg – Schmiedestr. – Bonnacker – An der Mühle – Kahlacker – Breslauer Str. – Stettiner Str. – Auf dem Berg – Schulhof

GGS Mevissenstraße/ Friedrich-Fröbelschule (13. November, 18 Uhr): Schulhof GGS Mevissenstr.– großes Schultor raus - geradeaus auf „Hohe Flur“ – links in „auf dem Dudel“ – links in Grabenacker - links in Paschacker - links in das „kleine Schultor“ - gemeinsames Singen auf der Hofwiese

Friemersheim GGS Marktstraße (15. November, 17.45 Uhr): Marktstr. – Bismarckstr. – Freiherr-vom-Stein-Str. – Kronprinzenstr. – Walther-Rathenau-Platz – Walther-Rathenau-Str. – Kaiserstr. – Marktplatz Friemersheim

GGS Am Borgschenhof (6. November, 18 Uhr): Schulhof – Am Borgschenhof – Schelmenweg - Rheingoldstr. - Wörthstr. - In den Bänden - Am Geisbusch - In den Bänden - Sedanstr. - Am Borgschenhof - Schulhof

Hochemmerich GGS Beethovenstraße (6. November, 17 Uhr): Aufstellung auf dem Schulhof – Beethovenstr. – Brahmsstr. – durch die Grünanlage zurück zur Beethovenstr. – Auflösung auf dem Schulhof

GGS Krefelder Straße (5. November, 18 Uhr): Krefelder Str. – Siegfriedstr. – Günterstr. – Friedrich-Alfred-Str – Sofienstr. – Paulstr. – Krefelder Str.

Kaldenhausen Donkschule, GGS Gartenstraße (7. November, 18 Uhr): Schulhof der Donkschule – rechts in Bremweg – links in (2.) Ringstraße – rechts in Bremweg – links in Giesenfeldstraße – rechts Am Westrich – die Kinder des Kindergartens Düsseldorfer Str. kommen an der Ecke Darwinstraße/Am Westrich dazu – links in Darwinstr. – Mendelstraße – TVK Sportplatz (Martinsfeuer)

Rumeln Gerhart-HauptmannSchule, GGS Breslauer Str. (6. November, 18 Uhr): Schulhof – Bromberger Str. – Weiers Hecke – Stettiner Str. – Karrenweg – Am Lepelsbusch – Grüner Weg – Harweg – Karrenweg – Danziger Str. – Allensteiner Str. – Tilsiter Str. – Karrenweg – Stettiner Str. – Breslauer Str.

Marienfeldschule GGS Kirchstraße (5. November, 18 Uhr): Schulhof – Kirchstraße - Friedhofsallee - Potmannstraße - Burgweg - Lohfelder Weg - Binsenteich - Dorfstraße - Kirchfeldweg zurück zum Schulhof (über Eingang Dorfstraße) - auf Schulhof Martinsfeuer, Martingsgeschichte

Schwarzenberg GGS Pestalozzistraße Kita Herkenweg Kita Rückertstr. (6. November, 17.30 Uhr): Schulhof – Eschenstr. – Ulmenstr. – Grenzstr. – (alte) Krefelder Str. – Herkenweg – Lessingstr. – Lindenallee links – Grünanlage – Eichendorffstr. – Rückertstr. – Schwarzenberger – Str. Krefelder Str. – Schulhof