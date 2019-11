Spendenaktion : Spielzeug-Reloading statt In-die-Tonne!

Rumeln-Kaldenhausen Für die Aktion „Leuchtende Kinderaugen“ dürfen noch fleißig Geschenke gespendet werden. Zugute kommen diese Duisburger Kindern.

Die Aktion ist fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes, sowohl am Samstag, 7. Dezember, 15.45 Uhr, als auch am Sonntag, 8. Dezember, 14.45 Uhr, wenn der Nikolaus kommt. Volker Kapala, der alljährliche Nikolaus, spricht mit den Kindern und überreicht ihnen eine „goldene Münze“. Dafür gibt es dann ein Geschenk.

Ihr Plan: „Ausgebrauchte“ Autos, Baukästen, Bücher, Computer-Spiele, Puppen, Puzzles, Rennbahnen, Ritterburgen und Stofftiere werden von den „abgebenden“ Familien hübsch verpackt und mit einer Zahl gekennzeichnet. So soll später vermieden werden, dass ein Spielzeug für einen Zweijährigen an ein Vorschulkind ausgegeben wird.

Doch was, wenn dann auf einmal hunderte Gaben zusammenkommen? In Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch Rumeln-Kaldenhausen, genauer gesagt mit dem Vorbereitungsteam für den Weihnachtsmarkt, entstand die Idee, die „Spielzeug-Wanderung“ mit dem Auftritt des Nikolaus zu kombinieren. In der Tat ist es seit Jahren so, dass während der beiden Nikolausbesuche um die 300 Spielzeuge ihre Besitzer wechseln. „Bezahlen“ können die Kinder ihr Geschenk mit der eingangs beschriebenen „goldenen Münze“, die natürlich nichts anderes als ein Schokoladentaler ist.