WfbM : Kita-Plätze für Kinder von Mitarbeitern

Wanheim Die Duisburger Werkstatt bietet Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder im inklusiven „Wunderland“ betreuen zu lassen.

Die Lebenshilfe betreibt den Kindergarten Am Gebrannten Heidgen seit knapp zwei Jahren. Als der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung zwei Plätze in der inklusiven Kindertagesstätte mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden angeboten wurde, zögerte man nicht lange. „Wenn das Projekt gut anläuft, kann der Bedarf in Zukunft noch aufgestockt werden“, so Anton Koller, Interimsgeschäftsführer der Duisburger Werkstatt.