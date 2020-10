Wegen steigender Corona-Zahlen : Weihnachtsmarkt in Duisburg abgesagt

Glühwein wird es in diesem Jahr auf Duisburgs Straßen nicht geben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Zuletzt hatte der Veranstalter noch an einer Eröffnung im November festgehalten, nun liegen die Pläne endgültig auf Eis. Der Weihnachtsmarkt in Duisburg fällt in diesem Jahr aus. Einziger Trost: Festbeleuchtung soll es trotzdem geben.

Da auch in den Nachbarstädten zunehmend Weihnachtsmärkte abgesagt werden, sei die Gefahr außerdem groß, dass es weiteren Zulauf nach Duisburg geben hätte. Bei der hohen Inzidenz von über 100 wäre das laut Stadt allerdings nicht zu verantworten gewesen. Weihnachtliches Flair mit Festbeleuchtung soll es aber trotzdem geben

(atrie)