Öffnungszeiten, Eisbahn und Co. : Was Sie über den Duisburger Weihnachtsmarkt wissen müssen

Der Duisburger Weihnachtsmarkt wird auch in diesem Jahr wieder von vielen Tausend LEDs erleuchtet. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Am 14. November geht der Duisburger Weihnachtsmarkt in seine 40. Auflage. Wir erklären, wann die Büdchen öffnen, wie das Programm aussieht und was es in diesem Jahr Neues gibt.

Der Duft nach Gewürzen und gebrannten Mandeln, kleine nelken- und zimtgeschwängerte Wölkchen über glühend heißen Glühweinbechern und jede Menge Kunsthandwerk – all das kommt auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt zusammen. Am Donnerstag, 14. November, wird das 44 Tage lange Markttreiben eröffnet. Die Vorbereitungen laufen inzwischen auf Hochtouren. Veranstalter Duisburg Kontor und die DVG versprechen in diesem Jahr einige Neuheiten. Im Folgenden fassen wir das Wissenswerte zusammen.

Eröffnung, Dauer und Öffnungszeiten Der Duisburger Weihnachtsmarkt läuft in diesem Jahr über 44 Tage. Er endet am 30. Dezember. Von Sonntag bis Donnerstag öffnen die Stände von 11 bis 21 Uhr. Freitag und Samstag ist bis 22 Uhr geöffnet. Außerdem wird der Markt wie schon in den vergangenen Jahren am zweiten Weihnachtsfeiertag von 11 bis 21 Uhr geöffnet sein.

Info Kulinarsche Highlights und offene Sonntage Kulinarische Rundgänge Am 27. November sowie am 4.,11.,18. und 26. Dezember finden die offenen Termine für den Kulinarischen Weihnachtsmarktrundgang statt. Die Veranstaltungen sind sehr beliebt. Neben Leckereien aus aller Welt servieren die Schausteller auch etliche Geschichten rund um den Duisburger Weihnachtsmarkt. Die Teilnahme kostet 27 Euro pro Person. Die Anmeldung ist unter www.duisburger-weihnachtsmarkt/programm möglich. Der Rundgang beginnt jeweils um 18 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Verkaufsoffene Sonntage Am 8. und am 29. Dezember öffnen die Geschäfte in der Duisburger Innenstadt auch sonntags ihre Türen. Für den zweiten Termin hat sich das City-Management mit den Händlern abgestimmt. Die seien, so City-Managerin Dagmar Bungardt, für einen Termin nach Weihnachten gewesen.

Was gibt es zu sehen? Duisburg Kontor arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die City in ein glitzerndes Lichtermeer mit liebevoll dekorierten Holzhütten zu verwandeln. Optische Highlights rund um die 123 Stände sind neben den blauen Weihnachtsbäumen die weißen „Eisbäume“. Außerdem wird es nach der Pause im vergangenen Jahr in diesem wieder ein Riesenrad am Ende der Königsstraße geben.

Was ist neu? Neu in diesem Jahr sind laut Uwe Kluge, Geschäftsführer von Duisburg Kontor, neben dem Riesenrad einige Hüttenbetreiber und ein Rätsel-Rundgang. So wird einer der sogenannten Vollimbiss-Stände durch einen ersetzt, an dem es Spaghetti aus dem Parmesanlaib gibt. Beim Rätselrundgang handelt es sich um ein kostenloses Mitmachangebot. Wer will, kann sich zu Beginn seines Weihnachtsmarktbesuchs an der Tourismus-Info eine Aufgabenkarte abholen. Damit geht es dann zu elf unterschiedlichen Ständen auf dem Weihnachtsmarkt. Wer alle elf Fragen richtig beantwortet, bekommt am Ende in der Touristeninfo einen Adventskalender geschenkt. Die Aktion findet vom 14. bis zum 29. November statt.

Was ist sonst noch im Programm? Viele schon aus den Vorjahren bekannte Highlights. Zum einen wird auf der Düsseldorfer Straße wieder ein Märchenzelt aufgebaut, in dem es jeden Donnerstag und jeden Freitag Programm geben wird. Dann wird es auch wieder fünf Termine für den beliebten kulinarischen Weihnachtsmarktrundgang geben (siehe Infobox). Nach einer Pause im vergangenen Jahr findet am 6. Dezember ab 15 Uhr außerdem erneut eine Nikolausparade statt. Die Veranstalter versprechen einen Paradewagen und nette „Givaways“ für die Kinder.

Auf dem Münzplatz wird wie schon 2018 der vegane Weihnachtsmarkt „Anis und Zauber“ stattfinden. Dort wird ein wechselndes Programm mit DJ’s, Kunstausstellungen, Lesungen und Workshops angeboten.

Was ist mit der Eisbahn? Die ist natürlich auch da. Auf 400 Quadratmetern Eisfläche können Schlittschuhbegeisterte sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags bis 22 Uhr durch die Gegend sausen. Die Stadtwerke als Sponsor sorgen an den Wochenenden außerdem für Programm.