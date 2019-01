Lebenslange Haftstrafe: Duisburger für Mord an Domina verurteilt

Duisburger für Mord an Domina verurteilt

Duisburg/Essen Ein 28 Jahre alter Duisburger ist wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er soll im Februar des vergangenen Jahres eine Essener Domina mit einer Kordel erdrosselt haben.

Knapp elf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Essener Domina ist einer ihrer Kunden jetzt wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter am Essener Schwurgericht waren in der Urteilsverkündung am Freitag davon überzeugt, dass der Angeklagte die 66-jährige Frau Mitte Februar 2018 mit einer Kordel erdrosselte.