Ämter wieder offen für Publikumsverkehr : Duisburger Verwaltung ist wegen Corona effizienter

Duisburg Die Verwaltung funktioniert auch bei geschlossenen Publikumsämtern. Vielfach seien mehr Vorgänge bearbeitet und Rückstände aufgeholt worden – vor allem bei der Führerscheinstelle des Straßenverkehrsamtes.

In einigen Bereichen sorgte die vorübergehende Schließung für mehr Tempo bei der Bearbeitung schon vorhandener Anträge und Vorgänge. Bei der Fahrerlaubnisbehörde seien Rückstände abgearbeitet worden, so die Stadt. Derzeit müssten Antragsteller mit einer Bearbeitungszeit von zwei Wochen rechnen. Hier hatten Erstanträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis – meist gekoppelt mit einem Antrag auf begleitetes Fahren für 17-Jährige – in der Vergangenheit schon mal mehrere Monate gebraucht, bis sie in der jeweiligen Fahrschule landeten. Beim Amt für Soziales und Wohnen verkürzten sich die Bearbeitungszeiten für den Bereich Bildung und Teilhabe, weil Klassenfahrten nicht mehr in Frage kamen. Bafög-Anträge und Bewilligungen von Schokotickets seien beim Schulamt ebenfalls schneller erledigt worden, so die Stadt. Ebenfalls zügiger gegangen sein soll es bei Anfragen für einen Kita-Platz und beim Elterngeld. Für beides ist das Jugendamt zuständig. Die Vergabe von Kita-Plätzen, die dezentral durch die jeweilige Einrichtung erfolgt, hat sich verlangsamt. Nur dort, wo es eine Notbetreuung gab, sind bereits alle Plätze vergeben worden. Für die übrigen Kitas wurde die Frist zur Vertragsschließung bis zum 20. Mai verlängert.