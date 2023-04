Ab Montag zu kaufen So funktioniert’s bei der DVG mit dem 49-Euro-Ticket

Das Bestellformular gibt es auf der Internetseite der DVG unter www.dvg-duisburg.de/deutschlandticket. Auch die Bestellung per E-Mail an kundenservice@dvg-duisburg.de ist möglich. Wer lieber ein digitales Ticket auf dem Smartphone nutzen möchte, kann das Ticket ab dem 3. April in der myDVG Bus&Bahn-App bestellen. Dazu ist eine Registrierung in der App erforderlich.