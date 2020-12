Sieben neue Fahrzeuge bis Ende 2021 : DVG stellt Linie 934 auf Elektrobusse um

So sehen die neuen Gelenkbusse der DVG aus. Foto: DVG

Duisburg Für rund 9,4 Millionen Euro schafft die DVG sieben neue Elektro-Gelenkbusse an. Das Bundesumweltministerium und der VRR fördern das Vorhaben mit insgesamt rund 4,5 Millionen Euro.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) plant bis Ende 2021 die Buslinie 934 komplett auf Elektrobusse umzustellen. Dafür würden sieben Elektro-Gelenkbusse benötigt, die nun bestellt worden sein. Das teilte die DVG jetzt mit. Den Zuschlag habe die EvoBus GmbH am 28. November erhalten. Die DaimlerTochter werde sieben Gelenk-Elektrobusse vom Typ „eCitaro G“ an die DVG liefern. Für den Aufbau der kompletten Ladeinfrastruktur am DVG-Betriebshof Unkelstein ist die Schaltbau Refurbishment Systems GmbH (SBRS) aus Dinslaken zuständig.