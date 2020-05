An Haltestellen und U-Bahnhöfen : DVG will mit neuen Displays den Service verbessern

Am Hauptbahnhof in Duisburg hängen am Dienstag, 12. Mai 2020, die neuen Informationsdisplays der DVG. Foto: Daniel Tomczak / DVV. Foto: DVV/Daniel Tomczak

Duisburg Mehr Orientierung für Bus- und Bahnfahrer: Die DVG setzt dafür neu Informationsdisplays ein, auf denen alle wichtigen Daten schnell zu sehen sind. Das ist besonders da wichtig, wo es viele Gleise gibt.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) hat an der U-Bahnhaltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“ acht neue Informationsdisplays angebracht. Fahrgäste könnten die Informationen durch die neue LED-Technik zukünftig besser lesen, teilte das Verkehrsunternehmen am Montag mit.

Die Haltestellen-Anzeiger gebe es an allen Bahnhaltestellen und teilweise auch an Bushaltestellen der DVG. Sie zeigten neben den Abfahrts- und Ankunftszeiten auch Sonderverkehre und wichtige Hinweise an. Die neuen Displays ersetzen alte. Die DVG hatte bereits Ende 2018 alle acht Informationsdisplays an der Haltestelle „König-Heinrich-Platz“ erneuert. Zu den Kosten der Umstellung auf die neuen Infodisplays teilten die Verkehrsbetriebe nichts mit.