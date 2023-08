Busse und Bahnen in Duisburg „Viele Störfaktoren stellen unseren Betrieb vor eine große Herausforderung“

Der Spruch „Holt die Räder aus dem Keller, DVG ist auch nicht schneller“, war in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in Duisburg vielen bekannt. Zum Teil gilt er wohl auch heute noch. Dass es schon seit Monaten nicht rund läuft mit Bus und Bahn in Duisburg, ärgert die Verantwortlichen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) wohl selbst am meisten. Dabei gibt es nicht nur einen Grund für die aktuelle Misere bei Bus und Bahn in Duisburg: „Derzeit stellen viele Störfaktoren unseren Betrieb vor eine große Herausforderung“, gesteht DVG-Sprecherin Kathrin Naß. Es gebe „extrem viele Baumaßnahmen, jedoch auch eine eingeschränkte Fahrzeug- und Personalverfügbarkeit“. Dazu kommt eine nach Auffassung vieler Fahrgäste unzureichende Information beziehungsweise Kommunikation.