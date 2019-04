Schule wird 50. Jahre alt : Waldschule feiert Jubiläum mit Zirkusshow

Buchholz Die Buchholzer Waldschule feiert ihr Schuljubiläum Anfang Mai mit großem Tamtam. Vor allem die Kinder sollen auf ihre Kosten kommen.

(O.R.) Auch wenn das offizielle Schuljubiläum bereits im Januar war, gefeiert wird erst jetzt: Vor 50 Jahren, am 13. Januar 1969, begann nämlich die Geschichte der Buchholzer Waldschule. Zwar war die „Städtische Förderschule für geistige Entwicklung“ damals noch auf der Kranichstraße in Wanheimerort untergebracht, doch die Schülerzahlen stiegen in den ersten Jahren derart schnell, sodass die Waldschule mit dem Schuljahr 1977/1978 zur Sittardsberger Allee umziehen musste.