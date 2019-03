Duisburger Süden: Mehr Betreuungsplätze in den Kitas

Süden Schon jetzt gibt es im Duisburger Süden für fast jedes Ü 3-Kind einen Platz im Kindergarten. Hier werden stadtweit die meisten kleinen Kinder betreut.

Im Süden gibt es in Zukunft mehr Plätze für Kinder im Kindergartenalter. Die Maßnahmen sollen die steigende Kinderzahl auffangen, allerdings dienen sie nur als Übergangslösung. In Buchholz werden in der Einrichtung des Evangelischen Bildungswerkes auf dem Altenbrucher Damm ab dem kommenden Kindergartenjahr drei zusätzliche Plätze für Dreijährige und Ältere angeboten. So gibt es dann insgesamt zehn Plätze in der Einrichtung. Die neuen Kinder werden in einer halben Gruppe betreut, zusätzlich zu den drei bestehenden Gruppen. Die Kita Albert-Schweitzer-Straße soll eine neue Gruppe bekommen, so sollen 17 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. Allerdings verzögert sich diese Maßnahme um ein bis zwei Jahre, die neuen Plätze stehen deshalb jetzt noch nicht zur Verfügung.