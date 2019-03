Duisburger Straße: Politik fordert Abbiegespur in Essenberg

Homberg Bis zu einer Stunde würde man an Werktagen zur A 40-Auffahrt im Stau stehen, hieß es in der Bezirksvertretung.

In einem Antrag an die Stadtverwaltung fordert die SPD nun, die Zu- und Abfahrten zu überplanen, da die Autobahnbrücke ja ohnehin neu gebaut und auf acht Spuren erweitert würde. Bosch: „Wir haben mit Experten gesprochen, sie halten eine zusätzlichen Fahrspur auf der Duisburger Straße ab Kreuzung Bruchstraße für möglich, ohne Flächen kaufen zu müssen. Damit würde sich der Verkehr deutlich entzerren.“

Außerdem diskutierte die Politik in ihrer jüngsten Sitzung in der Bezirksvertretung über den Ortsteil Hochheide nach der Sprengung des „Weißen Riesen“ Friedrich-Ebert-Straße 10-16. Die SPD will schnellstmöglich Auskunft darüber erhalten, was wann mit der früheren Hochhausfläche (insgesamt 18.000 Quadratmeter) passiert. „Was genau plant die Stadt, wie könnte eine Grünfläche dort aussehen und wer kümmert sich um die Pflege der selben?“, fragt Bosch. Einig ist sich die SPD in diesem Punkt übrigens mit der CDU. Deren Ratsfraktion fordert ebenso, dass sich um den sogenannten „Central Park Hochheide“ auch jemand kümmert.