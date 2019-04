Kosten betragen 150.000 Euro : Duisburger Sternenschule bekommt eigenes Labor

Info

Info-Abend Wer die Duisburger Sternenschule kennlernen möchte, hat dazu in nächster Zeit Gelegenheiten: Am Dienstag, 4. Juni, gibt es einen Info-Abend. Beginn ist um 19 Uhr. Teilnehmer sollten sich vorher anmelden per E-Mail an: info@sternenschule-duisburg.de

Offene Tür Einen Tag der offenen Tür gibt es am Samstag, 21. September, von 11 bis 15 Uhr. Die Adresse: Schulz-Knaudt-Straße 50.