Fest am 27. April im Mercatorviertel : Der Thron wartet auf Duisburgs König

Duisburg Am 27. April wird im Mercatorviertel das „1. Duisburger Stadtschützenfest“ gefeiert. Zwölf Vereine machen mit. 600 Schützen paradieren durch die City.

Grün wird am Samstag nach Ostern vorherrschende Farbe in der Innenstadt sein. Am 27. April steigt im künftigen Mercator-Quartier das „1. Duisburger Stadtschützenfest“. Ab 10 Uhr dürfen sich Aktive wie Schaulustige auf ein Schützentreffen freuen, das für Liebhaber des Sommerbrauchtums eine Reihe von Höhepunkten bietet. Um das Schützenfest zu organisieren, gründete sich 2018 der Verein „Duisburger Schützenvereine“. 12 Vereine haben sich ihm schon angeschlossen. „Wir sind stolz und glücklich, dass wir bei der Premiere die Hälfte aller Duisburger Vereine mit dabei haben“, erklärt Vorsitzender Michael Jansen. Mitglieder des Bundes der Deutschen Historischen Schützenbruderschaften, also der kirchlich geprägten Bruderschaften, sind ebenso vertreten wie Bürgerschützenvereine aus dem Deutschen Schützenbund. „Wir wollen Grenzen überwinden“, betont Jansen.