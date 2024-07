Duisburger Stadtfest Vielfältiges Programm soll beim Stadtfest alle Zielgruppen begeistern

Der Schlagerstar Jörg Bausch, der schon seit zehn Jahren fester Bestandteil des Stadtfestes ist, sagt: „Es ist nicht selbstverständlich für mich immer dabei zu sein und es ist einfach ein tolles Gefühl, auf die Bühne zu kommen und vor einem so begeisterten großen Publikum aufzutreten.“ Auch Gitarrenlegende Peter Bursch ist dieses Jahr wieder beim Stadtfest – dieses Mal mit zwei Projekten. Zum einen tritt seine All Star Band am Sonntag um 17 Uhr auf der Stadtwerke-Bühne auf.