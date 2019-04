Erschwerte Planung : Duisburger Schulen beklagen Anmeldechaos

Alle drei Duisburger Sekundarschulen – das Foto zeigt die in Rheinhausen – blieben bei den Erstanmeldungen deutlich unter ihren Kapazitäten. Foto: Jörg Schimmel

Duisburg Erwartete und tatsächliche Anmeldungen klaffen weit auseinander. Die weiterführenden Schulen registrieren immer mehr Meldungen nach Fristende.

Eine steigende Zahl von Eltern meldet ihre Kinder nicht bis zum Ablauf der Frist an der weiterführenden Schule an. Das beklagt die Schulverwaltung in ihrem Bericht zum Koordinierungsverfahren, in dem Differenzen zwischen verfügbaren Plätzen und der Zahl der Anmeldungen ausgeglichen werden. Bei den Grundschulen erschwert in einigen Stadtbezirken die hohe Zahl von Zu- und Wegzügen die Arbeit der Schulplaner.

Die Einwohner-Meldedatei war bisher eine wichtige Grundlage für die Schulraum-Bedarfsplanung. Demnach gab es 4551 Mädchen und Jungen, die im Herbst eingeschult werden. „Wieder wurde der Trend bestätigt, dass die Zahlen nur noch begrenzt herangezogen werden können“, stellt die Schulverwaltung fest. Denn obwohl 4440 Kindern angemeldet wurden – eine Quote von 97 Prozent – gibt es vor allem im Einzugsbereich einiger Grundschulen im Stadtnorden (Bergstraße, Humboldtstraße, Regenbogenschule) teilweise deutliche Unterschreitungen der prognostizierten Zahlen. „Gründe könnten in der hohen Einwohner-Fluktuation und der damit nicht aktuellen Meldedatei sein“, vermutet das Amt für schulische Bildung.

An den 75 Duisburger Grundschulen werden nach derzeitigem Stand 4218 Erstklässler aufgenommen, 222 Mädchen und Jungen wurden zurückgestellt oder werden eine Förderschule besuchen. An den weiterführenden Schulen wurden 4168 Mädchen und Jungen angemeldet – 60 davon erst mehrere Tage nach dem Ablauf der Fristen. „Die Quote von 97 Prozent liegt unter der des Vorjahres“, bilanziert die Verwaltung, die 4308 Viertklässler registriert hatte. Die Differenz sei auf vermehrte Wegzüge oder Anmeldungen in Nachbarstädten zurückzuführen, vermutet die Schulverwaltung. Sie muss nun zur Schulpflichtüberwachung ermitteln, wo die Kinder angemeldet wurden.

Den größten „Verschiebebahnhof“ erforderte erwartungsgemäß das integrierte System. Die 13 Gesamtschulen verzeichneten teilweise starke Überhänge, während alle drei Sekundarschulen bei den Erstanmeldungen deutlich unter ihren Kapazitäten geblieben waren. Die Folge: Die Sekundarschulen in Huckingen, Hamborn und Rheinhausen werden sechs Eingangsklassen gebildet. Die Zügigkeit hatten die Planer in Erwartung des Platzbedarfs für das kommende Schuljahr erhöht. „Die Sekundarschule hat sich noch nicht so weit etablieren können, dass die Eltern die Vorteile, die sie auch hat, erkannt haben“, kommentierte Bildungsdezernent Thomas Krützberg die Zahlen im Schulausschuss.

Die Gymnasien verzeichneten nahezu identische Anmeldezahlen zum Vorjahr, in der Koordinierung mussten nur geringe Überhänge ausgeglichen werden. „Die Rückkehr zum G9-Abitur hat sich noch nicht auf das Wahlverhalten der Eltern ausgewirkt“, stellen die Schulleitungen fest. Auch die vier Realschulen, die mit Ausnahme von Fahrn (126 Anmeldungen für fünf Klassen) schwächere Erstanmeldezahlen registrierten, profitieren von Überhängen an den Gesamtschulen – Gustav-Heinemann- (87 Plätze), Gustav-Stresemann- (87) und Karl-Lehr-Realschule (81) können deshalb wohl dreizügig ins Schuljahr 19/20 gehen.

Auch Duisburgs letzte Hauptschule an der Ludgerusstraße in Walsum bleibt bis auf weiteres erhalten. Die Mindestzahl von 18 Anmeldungen zur Bildung einer Eingangsklasse verfehlte sie zwar mit neun Erstanmeldungen deutlich, „bis zum Schuljahresbeginn ist aber noch mit Anmeldungen zu rechnen“, begründet die Schulverwaltung.

(ma)