Tödlicher Unfall in Italien „Wir werden helfen, wo wir können“ – OB Link trauert um Abiturientinnen

Ministerpräsident Hendrik Wüst äußerte sich ebenfalls zum tragischen Vorfall. Er sagte am Rande eines Termins in Wesseling bei Köln: „„Man muss sich das vorstellen: Die Kinder gehen auf Klassenfahrt, ein freudiger Anlass, eine Abschlussfahrt — Abschluss der Schulzeit, auch ein bisschen Aufbruch in was Neues — und dann gibt es so ein schlimmes Ereignis, zwei Kinder kommen zu Tode.“ Das mache ihn auch persönlich betroffen, so Wüst. Sein Kind zu verlieren, sei wohl das schlimmste, was Eltern passieren könne. „Ich glaube, man kann kaum nachempfinden, was das bedeutet“, sagte Wüst. „Wir trauern mit den Eltern.“