Charity Aktion : Kleinkindern Freude am Buch vermitteln

Die Verantwortlichen mit den neuen Taschen und Tassen. RP-Foto: Michel. Foto: Mike Michel

Duisburg Bereits im sechsten Jahr in Folge unterstützen die Teilnehmer der Initiative „Gute Apotheken“ das „SchoKi“-Projekt der Duisburger Stadtbibliothek in Kooperation mit der Awo-Familienbildung. Damit soll bei Kleinkindern Lesefreude geweckt werden.

Die Tassen mit der Aufschrift „Mein Duisburg“ sind inzwischen schon in Australien, Mexiko und den USA angekommen. Die Tassen wie auch die Einkaufstaschen mit der Silhouette unserer Stadt gibt es für 2,50 Euro zu kaufen. Wer sie erwirbt, hat nicht nur ein individuelles, praktisches Stück gekauft, sondern tut auch gleich noch etwas Gutes.

Der Erlös des Verkaufs geht nämlich zu 100 Prozent in das „SchoKi“ (Schoßkinder-)Projekt der Stadtbibliothek. Möglich machen dies vor allem die 13 Teilnehmer der Initiative „Gute Apotheken“ in Duisburg. „Wir verkaufen die Tassen und Taschen und spenden selbst die Materialkosten“, berichtet Uwe Schumacher von der Pelikan-Apotheke in Neudorf. Eigentlich sei die „Gute Apotheken“-Initiative ein Marketing-Verband. „Wir haben überlegt, ob wir nicht auch etwas Gutes tun können, und das möglichst nachhaltig. Aber wir wollten hier lokal etwas bewegen, nicht irgendetwas irgendwo auf der Welt.“

So gab es schließlich den Kontakt zur Stadtbibliothek. „Ich bin sehr dankbar, dass uns die teilnehmenden Apotheken schon seit 2014 mit dieser Aktion unterstützen“, sagt Jan-Pieter Barbian, Direktor der Stadtbibliothek und Geschäftsführer der Bibliotheksstiftung. „Das ist sehr, sehr gut investiertes Geld. Ohne diese Unterstützung könnte das Projekt nicht so lange so erfolgreich sein.“ Bis zu rund 15.000 Euro kommen so Jahr für Jahr zusammen, mit denen die Honorarkräfte bezahlt werden, die die rund 45-minütigen Veranstaltungen für Kinder bis zu drei Jahren und ihre Eltern in der Stadtbibliothek, ihren Zweigstellen und den Familienzentren der Arbeiterwohlfahrten durchführen. Die „Schoßkinder“ im Alter von bis zu drei Jahren sollen über die spielerische Herangehensweise erfahren, wie bereichernd der Umgang mit (Bilder)-Büchern sein kann. Lisa Müller-Arnold von der Awo-Familienbildung, Anne Markstein und Jens Holthoff von der Bibliothek hatten die Idee von frühzeitiger Leseförderung ins Leben gerufen. „Die Honorarkräfte gehen dabei mit sehr viele Liebe und sehr kreativ zu Werke“, sagt Lisa Müller-Arnold. Es werde gesungen, geklatscht, es gebe Fingerspiele. „Das Ganze ist sehr fröhlich und macht Spaß.“ Das hat sich längst herumgesprochen: Rund 1100 Teilnehmer waren im vergangenen Jahr in den Büchereien und Familienzentren dabei. Dabei soll das Programm bewusst niederschwellig gehalten werden: Der Eintritt ist frei, und die nächste Bibliothekszweigstelle ist um die Ecke. Die Veranstalter bitten allerdings um Anmeldung, um die Gruppen nicht zu groß werden zu lassen. Acht bis zehn Teilnehmer reichen durchaus, wer spontan dazu kommt, wird aber auch nicht weggeschickt.

„Kontinuität ist bei einer solchen Aktion ganz wichtig. Wenn man anfängt, und dann ist auf einmal kein Geld mehr da, dann ist es ganz schwierig, noch einmal neu zu beginnen“, so Barbian. In dieser Hinsicht braucht er sich scheinbar keine Sorgen zu machen: „Der Verkauf der Tassen und Taschen ist längst zum Selbstläufer geworden. Ich habe gehört, dass einige bereits verschenkt wurden an gebürtige Duisburger, die in anderen Teilen der Welt leben, zum Beispiel in Australien, den USA oder Mexiko“, berichtet Apotheker Schumacher. Sein Kollege Jörg Horlitz von der Aesculap-Apotheke in Buchholz: „Wir werden inzwischen schon im Sommer gefragt, wann es die Tassen und Taschen wieder zu kaufen gibt.“ Wer schon welche hat, sollte jetzt wieder zugreifen: Beide haben ein moderneres, frisches Design bekommen. Sie sind in den teilnehmenden Apotheken, den Awo-Familienzentren und bald auch in der Zentralbibliothek erhältlich.