Anzeige wegen Betrugs : Duisburger provoziert 15 Unfälle und kassiert Versicherungssumme

Duisburg Eine Ermittlungskommission der Polizei Duisburg hat einen 28 Jahre alten Mann im Visier, der in mindestens 15 Fällen Autounfälle provoziert und dann die Versicherungssumme kassiert haben soll.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss, den die Staatsanwaltschaft Duisburg beim Richter beantragt hatte, rückten die Beamten am Donnerstagmorgen bei ihm zu Hause an der Ahrstraße in Beeckerwerth an.