Duisburger Philharmoniker als Exzellenzorchester : Öffnen, forschen, schützen, neu schöpfen

Duisburg Das Bundesförderprogramm bietet die Chance für die Duisburger Philharmoniker, sich weiter in Richtung der Stadtgesellschaft zu öffnen. Dafür gibt es inzwischen auch schon einige programmatische Ansätze.

(RP) Nachdem die Duisburger Philharmoniker im Sommer in das Bundesförderprogramm „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“ aufgenommen wurden, ging inzwischen der Förderbescheid des Bundes ein, sodass nun die programmatische Arbeit beginnen kann.

„Wir können nun gut vorbereitet in die Umsetzung gehen und für das kommende Jahr bereits erste Aktionen ankündigen“, erklärt Intendant Nils Szczepanski und ergänzt: „Die gesellschaftliche Bedeutung von Kultur wächst insbesondere in Krisenzeiten. Wir sind froh, durch die Bundesmittel zusätzlich zu unserem Programm viele Facetten des Orchester- und Musiklebens mal auf anderen Wegen – auch außerhalb des Konzertsaals – präsentieren zu können“.

Mit ihrem Projekt „ÉRCHOMAI – Das bewegte Orchester“ initiieren die Duisburger Philharmoniker künftig im Rahmen des Exzellenzprogramms vielfältige Impulse und schaffen nnovative Formate, damit eine breitere Öffentlichkeit in der Rhein-Ruhr-Metropolregion partizipieren kann: Menschen mit den verschiedensten Bildungs- und Kultur-Hintergründen sollen erreicht und für die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der Orchestermusik begeistert werden. Neben trans- und interkulturellen Projekten spielt auch die Erweiterung des ymphonischen Repertoires und die Verbindung von Natur und Kultur eine große Rolle.

Innerhalb der Initiative gliedern sich die programmatischen Aktionen in insgesamt vier Prozesse:

Das sich öffnende Orchester Das Orchester öffnet sich hin zur diversen Stadtgesellschaft Duisburgs und initiiert mit dem türkischen „Community Musician“ Koray B. Sari (Bağlama und Gitarre) und mit in Duisburg lebenden (freien) Künstler*innen aus verschiedenen Musikkulturen und Orchestermusiker*innen einen musikalischen Austausch. Geplant sind unter anderem Jam-Sessions, Kultur-Workshops in den Duisburger Stadtteilen, Kooperationen mit lokalen Vereinen und soziokulturellen Zentren.



Das schützende Orchester In diesem dritten Prozess beschäftigen sich die Duisburger Philharmoniker mit der Verbindung zwischen Natur und Mensch: Einerseits sollen in Education-Projekten Gespräche mit Instrumentenbauern geführt werden, andererseits soll der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis durch Gesprächskonzerte, in denen Themen wie etwa Natur- und Klimaschutz debattiert werden, gefördert werden.