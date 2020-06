Wiedersehens-Konzerte : Duisburger Philharmoniker sind zurück in der Mercatorhalle

Die Duisburger Philharmoniker wollten sich mit den Konzerten bei ihrem treuen Publikum bedanken. Foto: Marie Laforge

Duisburg Das Duisburger Ensemble spielte nach der unfreiwilligen Corona-Zwangspause jetzt zwei Wiedersehens-Konzerte. Damit wollten sich die Philharmoniker auch bei ihrem treuen Publikum bedanken.

An jenen beiden Tagen, an denen ursprünglich das zwölfte und somit für diese Saison letzte Philharmonische Konzert stattfinden sollte, kehrten die Duisburger Philharmoniker jetzt endlich in die Philharmonie Mercatorhalle zurück. Nach drei Monaten Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie gab es zwei „Wiedersehens-Konzerte“ mit einem vom Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzept: Die Besetzung sowohl auf der Bühne als auch im Parkett war gering (erlaubt sind dort derzeit höchstens 100 Besucher), Abstandsregeln und Wegeleitungen mussten beachtet werden, die Mund-Nase-Bedeckung durfte erst am Platz abgenommen werden – nur eine ostasiatische Geigerin und ein Schlagzeuger behielten diese auf, während sie spielten. Das waren zugleich „Dankeschön-Konzerte“ für das Duisburger Publikum, das seinem Orchester in der Krise mit großzügigen Spenden die Treue gehalten hatte.

Generalmusikdirektor Axel Kober dirigierte in zwei Schichten, jeweils um 18 und 20 Uhr, zwei reizvolle Programme. Am ersten Abend hieß es „Streicherserenade“ und enthielt je ein Werk von zwei altösterreichischen Komponisten, das diese in noch recht jungen Jahren geschrieben hatten und jeweils zu ihren besten überhaupt zählt, nämlich die Serenade für Streichorchester E-Dur op. 22 (1875) des damals 34 Jahre jungen Antonín Dvorák und jene etwa ein Jahrhundert ältere Sinfonie Nr. 29 A-Dur KV 201 (186a, 1774), von der man kaum glauben kann, dass Wolfgang Amadeus Mozart sie bereits mit gerade einmal 18 Jahren komponierte.

Am zweiten Abend mit dem Titel „Bläserserenade“ spielten die philharmonischen Blechbläser die dreiminütige „Fanfare for the Common Man“ („Fanfare für den gewöhnlichen Menschen“, 1942) von Aaron Copland, sechs kurz(weilig)e Renaissance-Tänze aus dem „Derde Boexken“ des Antwerpener Notendruckers Tielman Susato und jene zweiminütige Fanfare, die Paul Dukas 1909/10 seiner Ballettkomposition „La Péri“ voranstellte. Höhepunkt hier war aber Dvoráks meisterhafte, von Holzbläsern geprägte Serenade d-Moll op. 44 (1878). Die reizvollen Programme bewiesen, dass ein Sinfonieorchester auch in kleinerer Besetzung glänzen kann.

Die Trennung in Streicher und Bläser entsprach auch Axel Kobers Konzept, viel mit den verschiedenen Instrumentengruppen zu arbeiten. Freilich waren die Besetzungen auch gemischt: In der Mozart-Sinfonie kamen zu den Streichern je zwei Oboen und Hörner, bei Copland und Susato wurden die Blechbläser durch Schlagwerk unterstützt und in Dvoráks Bläserserenade kamen zu den sieben Holzbläsern noch drei Hörner sowie je ein Violoncello und Kontrabass. Da jeder einzelne Musiker hier sein eigenes Notenpult hatte, wirkten die Klänge etwas mehr auseinandergezogen als gewohnt – durch das unverändert erstklassige Zusammenspiel der Duisburger Philharmoniker aber dennoch zumeist wie aus einem Guss. Besonders wohlklingend und gestaltungsstark profilierten sich bei den Wiedersehens-Konzerten der Solo-Oboist Mikhail Zhuravlev und die Solohornistin Magdalena Ernst.