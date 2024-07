Kostenlos und ohne Werbung Duisburger Philharmoniker gehen mit eigener Mediathek online

„Die Mediathek wird mehr sein als ein bloßes Archiv. Sie soll deutschlandweit wie international zum Laboratorium für hochkarätige klassische Musik in kreativen und transkulturellen Projekten, inspirierenden Programmen und neuen Medien-Musikformaten werden“, erklärt Intendant Nils Szczepanski und ergänzt: „Wir wollen unsere Konzerte, unsere Gast-KünstlerInnen und unsere Duisburger Philharmoniker nicht nur einfach abbilden, sondern auch in der virtuellen Welt einen musikalisierten Raum für freies Denken und Empfinden schaffen, der aus unser Stadt in die Welt und zurück strahlt. So können wir nun auch Menschen erreichen, die es sonst nicht in unseren Konzertsaal schaffen.“