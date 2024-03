Kammermusiktheater im Lehmbruck-Museum Elf Volkslieder und eine 100 Minuten lange Geschichte

Das sind elf Volkslieder im weitesten Sinn, sie stammen aus den USA, Armenien, verschiedenen Regionen von Frankreich und Italien sowie aus Aserbaidschan, wobei Berio zwei der Weisen selbst auf traditionelle Texte komponierte. Er hat diese Lieder allerdings nach eigener Aussage „rhythmisch und harmonisch bearbeitet, in gewissem Sinne also neu komponiert. Der Einsatz der Instrumente hat eine ganz bestimmte Funktion. Er soll, ohne den Sinn des Liedes zu zerstören oder zu manipulieren, andeuten oder kommentieren, was meinem Empfinden nach jedes einzelne Lied entsprechend seinem kulturellen Hintergrund ursprünglich ausdrücken wollte, etwa den Anlass, zu welchem es gesungen wurde.“