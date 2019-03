Die Wartezeiten variieren: Duisburger Pflegeheime sind ausgelastet

Die Einzelbettquote hatte kurzzeitig Auswirkungen auf das Platzangebot in Duisburg für pflegebedürftige Senioren. Insgesamt gibt es zu wenig Plätze.

In vielen Duisburger Pflegeheimen herrscht Platznot: Das Ev. Christophoruswerk hat etwa 820 Pflegeplätze in fünf Einrichtungen. Gestern hat ein neues Heim am Landschaftspark in Mittelmeiderich eröffnet. Die ersten Bewohner sollen aus dem Altenzentrum Ruhrort kommen, das geschlossen wird. Die Betten sind in den Einrichtungen alle belegt: „Wir könnten deutlich mehr belegen, wenn mehr Plätze vorhanden wären“, sagt Sprecher Uwe Stoffels. Auch die Einzelzimmerquote, die ab August 2018 umgesetzt wurde, hatte kurzzeitig einen Einfluss auf das Platzangebot. Durch die Regelung müssen 80 Prozent der Pflegeheim-Betten in Einzelzimmern stehen.

Die fünf Einrichtungen der Awocura seien nicht von der Quote betroffen. Prokurist Michael Harnischmacher sagt: „Wir hatten von Anfang an die Prämisse, dass wir so viele Einzelzimmer wie möglich wünschen. Die meisten Menschen möchten Privatsphäre.“ In ihren Einrichtungen sei die Auslastung hoch und die Plätze seien überbelegt. Bei den drei Seniorenzentren der Sana Kliniken führte die Regelung in der Anfangszeit zu leichten Engpässen. „Mittlerweile bestehen diese aber nicht mehr“, teilt Sprecherin Ute Kozber mit. Viele ältere Menschen würden erst die ambulante Versorgung zu Hause in Anspruch nehmen. Nach Wahrnehmung des Christophoruswerks werden in Duisburg deutlich mehr Pflegeplätze benötigt. Um die Situation zu entspannen, seien laut Stoffels mehr Einrichtungen notwendig. „Das Christophoruswerk würde sicherlich auch in Duisburg weiter investieren und neue Einrichtungen bauen, die sich an den Bedarfen der Menschen orientieren“, sagt Uwe Stoffels.