Ladenöffnungszeiten : Ordnungsamt kontrolliert an Ostern

Duisburg Das Duisburger Ordnungsamt kündigt an, über die Osterfeiertage die Einhaltung der Ladenöffnungsregelungen zu überwachen. Ostermontag bleiben selbst Blumenläden geschlossen.

(RP) Das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg ruft die Duisburger im Vorfeld der Osterfeiertage zur Rücksichtnahme auf. Der Aufruf gilt im Besonderen hinsichtlich des Sonn- und Feiertagsgesetzes Nordrhein-Westfalen. Demnach sind am Gründonnerstag ab 18 Uhr öffentlicher Tanz und am Karfreitag ab 0 Uhr bis zum Karsamstag, 6 Uhr, alle musikalischen und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art (einschließlich Tanz) verboten. Damit sei – so heißt es in der Mitteilung der Stadt – beispielsweise auch der Betrieb von Spielhallen, Casinos und Diskotheken am Karfreitag nicht zulässig.