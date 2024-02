Professor der Universität Duisburg-Essen Achim Truger bleibt Wirtschaftsweiser

Er wurde im März 2019 als Vertreter der Gewerkschaften in das fünfköpfige Gremium berufen. Einen Monat später übernahm er die Professur für Sozioökonomie mit den Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen. In seiner Forschung beschäftigt er sich hauptsächlich mit der deutschen und europäischen Steuer- und Finanzpolitik. Habeck sagte, Truger stärke mit seinen Forschungsschwerpunkten in den Bereichen Finanzwissenschaften und Makroökonomie die Expertise des Sachverständigenrates „damit auch in den nächsten Jahren“. Wirtschaftspolitisch steht Truger vor allem für eine expansivere Finanzpolitik und sieht die Schuldenbremse kritisch.