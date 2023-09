Fall aus Duisburg bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ 52-Jähriger tot in Wohnung gefunden – Polizei wertet Hinweise aus

Den beinahe unentdeckt gebliebenen Mordfall aus Duisburg hat das ZDF am Mittwoch in der Sendung vorgestellt. Es geht dabei um den 52 Jahre alten Libanesen Tarek Dib-Kastner, der am 16. November 2022 tot in seiner Duisburger Wohnung in Walsum gefunden wurde. Weil es keine Hinweise auf ein Verbrechen gab, wurde der Leichnam freigegeben und im Libanon bestattet.