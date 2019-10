Auszeichnung : Duisburger mit Mercator-Ehrennadel geehrt

Duisburg Drei Duisburger wurden am Donnerstag für ihr besonderes Engagement für die Stadt Duisburg ausgezeichnet.

Für besonderes kulturelles und bürgerschaftliches Engagement für die Stadt Duisburg wurde am Donnerstag die Mercator-Ehrennadel verliehen. Passend dazu traf man sich am Nachmittag im Mercatorzimmer, dem Repräsentantenzimmer des Rathauses. Eingeladen hatte Oberbürgermeister Sören Link. Dessen Vertretung, Beigeordneter Thomas Krützberg, verlieh den Nominierten Harald Molder, Hermann Weßlau und der Fördergesellschaft Museum der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. die Auszeichnung.

Hermann Weßlau führt seit 2010 den Verband Duisburger Bürgervereine, in dem sich insgesamt rund 9000 Mitglieder in zwanzig verschiedenen Vereinen im Duisburger Stadtgebiet engagieren. In dieser Funktion verleiht er außerdem jährlich die Ehrenwappen der Bürgervereine. Darüber hinaus ist er Schiedsmann in Neudorf für das Landgericht Duisburg.