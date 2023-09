Haus am Drakeplatz in Düsseldorf-Oberkassel Malermeister Münzberger malt bei Meistermaler Beuys

In den Straßen von Oberkassel ist es noch ruhig an diesem Vormttag. Der Stadtteil in Rheinnähe gilt als teure Wohngegend, viele gediegene Altbauten mit Stuckfassaden prägen das Ambiente. Da fällt ein hohes Baugerüst am Drakeplatz 4 direkt ins Auge. Denn hier herrscht bereits emsige Betriebsamkeit.