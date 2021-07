Frida Gold ist der bekannteste Act : Kultursommer im Kantpark startet am 17. Juli

Anja Lerch nimmt auch am Duisburger Kultursommer teil und singt am Donnerstag, 15. Juli. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Nach langer Zeit gibt es endlich wieder Kultur in Duisburg: Der Duisburger Kultursommer findet vom 14. Juli bis zum 22. August auf einer Zeltbühne im Kantpark statt. Mehr als 30 Künstler und Bands sollen auftreten.

Insgesamt treten mehr als 30 Künstler auf. Kooperationen mit dem Lehmbruck-Museum und dem Platzhirsch-Festival stehen an. Letzteres findet dieses Jahr auf dem Kultursommer-Gelände im Kantpark statt und nicht wie davor auf dem Dellplatz. Das beliebte Festival soll dort vom 13. bis 15. August über die Bühne gehen. Genauere Angaben über Acts und Workshops wollten die Betreiber noch nicht machen. Das Platzhirsch-Festival soll jedoch wieder umsonst stattfinden, denn „Jede und Jeder hat ein Recht auf Kultur“, so die Veranstalter.

Das „Bora“, ehemals „Grammatikoff“, verpflichtete die Band, die auch schon einen Platz 1 in den deutschen Albumcharts feiern durfte. „Das Teuerste ist eigentlich immer die Location, aber die bekommen wir ja jetzt gestellt. Da kann man sich schon mal so etwas leisten“, so Bora Erdogan, Inhaber des „Bora“. Der größte Teil des Ticketerlöses soll direkt an die Künstler gehen, die Stadt berechne sich nur eine kleine Gage. Insgesamt soll die Stadt sich den Kultursommer 240.000 Euro gekostet lassen haben, wobei 200.000 Euro als Fördergeld vom Bund gekommen seien.