Corona trifft die Künstler in Duisburg : „Wir sind noch da!“

Duisburg Künstler sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Die RP hat Duisburger Kunstschaffende ermuntert, selber von ihren gegenwärtigen Arbeiten zu berichten. Der zweite Teil unserer Serie.

In der vergangenen Woche startete die RP ihre Serie, in der Künstlerinnen und Künstler, die mit der Stadt Duisburg verbunden sind, von ihren aktuellen Atelier-Arbeiten berichten. Mit der Aktion soll eine Berufsgruppe unterstützt werden, die besonders unter der Corona-Pandemie zu leiden hat. Denn viele Ausstellungsmöglichkeiten sind den bildenden Künstlerinnen und Künstlern zurzeit genommen. Die Resonanz bei den Künstlern auf den Aufruf der RP war so groß, dass die RP eine Serie gestartet hat. Auch diesmal stellen wir drei Kulturschaffende in Wort und Bild vor.