Live auf Youtube : In Zeiten von Fake-News: Duisburger Kanzelrede über Wissenschaftliche Verantwortung im Netz

Duisburg Die Wissenschaft und die Forschung werden in Zeiten von Fake-News und Verschwörungstheoretikern im Internet immer wichtiger. Die Duisburger Kanzelrede widmet sich nun diesem Thema.

Vor genau einem Jahr hätte Barbara Buchenau von der Kanzel der Duisburger Salvatorkirche über „Die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft und Forschung in Zeiten von Fake-News“ sprechen sollen. Wegen der Pandemie viel der Termin aus und soll nun, am Sonntag den 27. Juni um 17.00 Uhr auf dem Youtube-Kanal „Evangelisch in Duisburg“ stattfinden, so die Veranstalter. Die Prorektorin für Gesellschaftliche Verantwortung, Diversität und Internationalität, Barbara Buchenau, wird die Duisburger Kanzelrede erstmals live im Internet halten.