Statue von Jan Wellem: Ein Duisburger vergoldet Düsseldorf

Huckingen Jan Wellem, der Lokalheld der Landeshauptstadt, soll in neuem Glanz erstrahlen. Der Duisburger Vergoldemeister Jörg Liestmann ist dafür verantwortlich.

Ramponiert ist er, der Jan Wellem. Kein Wunder, stammt sein Portrait doch aus dem Barock. Da darf es den Glanz vermissen lassen, der dem Düsseldorfer Lokalhelden und einstigen Kurfürsten – mit vollem Namen Johann Wilhelm von der Pfalz – doch eigentlich gebühren würde. Das kann die Landeshauptstadt natürlich nicht auf sich und ihrem Fürsten sitzen lassen. Des Adeligen würdiger Glanz muss her, in Form eines goldenen Rahmens. Den verpasst seiner Exzellenz ausgerechnet ein Duisburger.

Jörg Liestmann ist Duisburgs einziger Vergoldemeister und der Mann aus der Stadt, die seitens Düsseldorf oft und gern belächelt wird, der Jan Wellem den passenden Rahmen bereitet. Und das ganz wörtlich: 2,70 Meter mal 2 Meter misst die Einfassung, die Jan Wellem in neuem Glanz erstrahlen lassen soll. Und wo er gerade dabei ist, fertigt Liestmann gleich zwei neue Rahmen an: für ein Bild von Jan Wellems Vater Philipp direkt mit. Es ist ein Auftrag mit Gewicht: „Ein Rahmen allein wiegt 27 Kilogramm“, sagt Liestmann.

27 Kilo, die es in sich haben: viel Holz, und viel Arbeit. Denn das Profil für den Rahmen kommt zunächst in Kreidegrund daher; blass, unbehandelt und unscheinbar. Unpassend für einen Fürsten, für den Düsseldorfer Kurfürsten. Der auf seinem Portrait aus dem Barock „in schicker Rüstung“ prangt, wie Liestmann bemerkt. Immerhin war Jan Wellem Ritter im Orden vom Goldenen Vlies. Allerdings ist das ein paar Jahrhunderte her, und hier kommt die Arbeit ins Spiel: „Ich muss den Rahmen in eine Zeitreise von 200 Jahren schicken“, erklärt der Vergoldemeister, „sonst sieht der zu neu aus.“

Weil Liestmann aber gerade keine Zeitreisemaschine in seiner Werkstatt hatte, setzt er auf Handwerk. Bis der neue Rahmen nach Barock aussieht, wird gebeizt und geleimt, patiniert und gerieben, lasiert und lackiert. Und das alles erstmal an einem Musterwinkel, schließlich soll beim eigentlichen Rahmen alles glänzen wie alt. Und nicht wie neu.

Gerade zieht Liestmann zügig schwarze Farbe über den Rand. Ein Schwarz, dessen Ton er in Düsseldorf abgesprochen und eigens angemischt hat: Bei Jan Wellem will man in der Landeshauptstadt nichts dem Zufall überlassen. Auch nicht in der Werkstatt in Huckingen: Deshalb ist der Pinsel, den Liestmann über den Rahmen führt, auch nicht irgendein Pinsel, sondern von Hand gebunden – aus dem Haar des Eichhörnchenschweifs. „Das ist das weichste Haar, damit ich einen schönen Verlauf kriege.“