Sommerferien : „Duisburger Hafenschnack mit Rolf und Mick“ findet ab Freitag wieder regelmäßig statt

Rolf Köppen (l.) und Mick Haering (r.) bieten ein interessantes und unterhaltsames Programm in den Sommerferien. Foto: Duisburg Kontor

Duisburg Am Freitag können sich die Duisburger auf ein unterhaltsames Programm und witzige Kuriositäten über die Schifffahrt freuen, denn der „Hafenschnack“ findet wieder statt.

Auf der Ruhrorter Mühlenweide, direkt an der Schiffshaltestelle am Rhein, ist der erste Termin am Freitag, 2. Juli, um 21.45 Uhr für den „Duisburger Hafenschnack mit Rolf und Mick“.