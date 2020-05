Duisburger Hafen : Zugverkehr mit China erreicht Rekordniveau

Duisburg Die neue Seidenstraße zwischen dem Duisburger Hafen und chinesischen Metropolen ist für duisport von eminenter Bedeutung. Deshalb ist die Nachricht, dass die Zahl der Züge deutlich gestiegen ist, aus wirtschaftlicher Sicht sicher als Erfolg zu werten.

„Die pandemiebedingten Nachholeffekte im China-Geschäft spüren wir deutlich. Gleichzeitig haben wir aber weiter intensiv an unserem Netzwerk gearbeitet und im April unsere Zug-Angebote um weitere chinesische Zielgebiete erweitert. Unsere strategischen Kooperationen mit allen relevanten Logistik-Hubs in China machen die Schienenverkehre für unsere Kunden noch attraktiver. Duisburg ist schon heute der bevorzugte Zielpunkt für den chinesischen Güterverkehr auf der Schiene in Europa. Als leistungsfähiger Logistik-Hub haben wir außerdem den Marktvorteil des raschen Weitertransports, auch in die Seehäfen an den europäischen Küsten. Gerade jetzt in der Krisenzeit zeigt sich der Schienenverkehr als wichtige Alternative zur Seefracht“, so duisport-Vorstandsvorsitzender Erich Staake.