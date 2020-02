„Zweiter Strukturwandel“ : Duisburger Hafen vermeldet Rückgang beim Umschlag

Das Gelände von Logport I in Rheinhausen aus der Luft. Diese Logistikfläche des Hafens ist voll vermarktet. Foto: duisport/Hans Blossey

Duisburg Der Ausstieg aus der Kohle, die Krise beim Stahl, die Energiewende und die Digitalisierung sieht Hafen-Chef Erich Staake als „zweiten Strukturwandel“.

Nach mehreren Rekordjahren in Folgen hat der Duisburger Hafen im vergangenen Jahr einen Rückgang beim Umschlag verzeichnen müssen. Das teilte die Hafen AG am Mittwoch mit. Danach ging der Gesamtgüterumschlag von 65,3 Milionen Tonnen um 4,2 Millionen auf rund 61,1 Millionen Tonnen zurück. Die Container sind mit einem Anteil von rund 60 Prozent am Gesamtumschlag für den Hafen das wichtigste Geschäftsfeld. Hier fiel das Minus mit 2,5 Prozent noch vergleichsweise moderat aus: 2019 wurden im Duisburger Hafen 4,0 Millionen Containereinheiten umgeschlagen, 2018 waren es noch 4,1 Millionen gewesen.