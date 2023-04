Duisport-Bilanz für 2022 Mehr Platz für Container statt für Kohle im Duisburger Hafen

In diesem Jahr plant der Hafen Rekordinvestitionen in Höhe von 100 Millionen Euro für die Infrastruktur – also Hafenanlagen, Straßen, Schienen oder Brücken. Dazu gehört der Bahnanschluss an Logport VI in Walsum oder ein neues Ausfahrgleis mit Oberleitung in Logport I in Rheinhausen für 740 Meter lange Züge. Zudem steht der zweite Bauabschnitt der Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum an.