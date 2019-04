Logport VI soll noch größer werden : Duisburger Hafen will Chinageschäft ausbauen

Duisburg Der Duisburger Hafen hatte 2018 mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Vor allem die anhaltende Niedrigwasserperiode im vergangenen Jahr sorgte für Probleme. Trotzdem legte Hafenchef Erich Staake jetzt ein solides Zahlenwerk vor.

Duisports neues Containerterminal Logport VI in Walsum soll offenbar deutlich größer werden als bislang bekannt. Das machte Hafenchef Erich Staake am Mittwoch am Rande der Bilanzvorstellung für das zurückliegende Jahr deutlich. Obwohl die vorhandenen 40 Hektar Fläche noch nicht zur Gänze vermarktet sind, steht der Hafen demnach bereits in Verhandlungen für eine Erweiterung des Areals um weitere 15 Hektar. Nach einem vor allem durch eine anhaltende Niedrigwasserperiode getrübten Geschäftsjahr 2018 soll die Hafenerweiterung neben dem Chinageschäft des Unternehmens in den kommenden Jahren den Grundstein für ein weiterhin gesundes Wachstum des Unternehmens bieten, von dem in der Region rund 47.000 Arbeitskräfte direkt und indirekt abhängig sind.

Zweiter wichtiger Punkt waren zum Teil unbefriedigende Entwicklungen beim Güterverkehr auf der Schiene. Zwar sei das Chinageschäft auf nun rund 6300 abgefertigte Züge pro Jahr angestiegen, die auf der sogenannten Neuen Seidenstraße unterwegs gewesen seien. Es fehle allerdings vor allem im europäischen Bereich an Verlässlichkeit, was Abfertigungs- und Transportzeiten angehe, so Staake. Über Duisburg würden heute bereits 30 Prozent des europäischen Güterhandels per Zug abgewickelt. Durch Probleme bei der Zugabfertigung und der Auslastung des Streckenteilstücks zwischen der weißrussisch-polnischen Grenze und Duisburg komme es aber immer wieder zu Verzögerungen, die es den Kunden erschweren könne, Lieferfristen einzuhalten. Deshalb will der Hafen sich nun in Weißrussland an einem Konsortium beteiligen, dessen Ziel es ist, die Verlässlichkeit zu steigern sowie Transportzeit der Chinazüge perspektivisch von aktuell rund 14 auf zehn Tage zu reduzieren. „Wir glauben, dass wir den Transportweg über die Schiene so auch für weitere Kundenkreise attraktiver machen können“, sagte Staake.