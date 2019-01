Duisburger Geschichte und Geschichten : Sagenumwobener Magnetberg

Der „Magnetberg“ (hier als Rupes nigra bezeichnet) am Nordpol. Ausschnitt aus einer Karte der Nordpolarregion als Nebenkarte auf der Weltkarte „Ad usum navigantium“ von Gerhard Mercator, 1569. Foto: Harald Küst

Duisburg Jim Knopf und die Nordpolkarte von Gerhard Mercator haben etwas gemeinsam.

Von Harald Küst

Was haben Gerhard Mercator, Jim Knopf, Herzog Ernst und Sindbad der Seefahrer gemeinsam? Eine Frage, wie sie in einem Radioquizz gestellt werden könnte. Die richtige Antwort lautet: „Der Magnetberg“. Was verbirgt sich dahinter?

Jahrhundertealte antike Mythen ranken sich um diesen Magnetberg im hohen Norden, von dem Schiffe angezogen werden und wegen Verlust ihrer Eisennägel untergehen. In „Tausendundeine Nacht“ war es der Seefahrer Sindbad, der es mit den Kräften des Magnetbergs zu tun bekam. Auffällig sind die Ähnlichkeiten der Erzählungen aus Orient und Okzident. Um 1200 wurde von einem rheinischen Dichter der mittelhochdeutsche Roman „Herzog Ernst“ verfasst. Herzog Ernst musste nach Ächtung durch den Kaiser das Reich verlassen und begab sich auf eine Fahrt in den Orient. Nach einer langen und mühseligen Seefahrt erblickten er und seine Gefährten am Horizont einen steilen Berg - unterdessen raste das Schiff unaufhaltsam dem Felsen entgegen und zerschellte. Die vor den Augen der Schiffbrüchigen am Fuß des Berges verstreuten Schätze waren ungeheuer kostbar, aber für die Schiffbrüchigen nutzlos. Bald neigte sich der Proviant dem Ende zu; einer nach dem anderen der Gefolgsleute des Herzogs ging vor Hunger zugrunde. Riesige Greife flogen herbei und holten sich die Leichen, um damit ihre Jungen zu füttern. Zuletzt waren nur noch der Herzog und sieben Gefährten am Leben. Da hatte sein edler Gefolgsmann Graf Wetzel einen genialen Einfall: Er schlug den Gefährten vor, sich in Kuhhäute zu wickeln und von den Greifen rauben zu lassen. Der listige Rat fand allgemein Zustimmung. Mit sämtlichen Waffen angetan, ließen sich als Erste der Herzog und der Graf einnähen. Mit ausgebreiteten Schwingen kamen die Greife, packten sie, erhoben sich in die Lüfte und trugen sie übers Meer davon. Als die Geraubten festen Boden unter sich fühlten, durchtrennten sie mit dem Schwert die Felle, sprangen heraus und waren gerettet. Die Gruppe erlebte weitere Abenteuer und verteidigte mutig das Heilige Land. Es gab einen glücklichen Ausklang der Geschichte: Herzog Ernst reiste zurück und versöhnte sich mit dem Kaiser.

Im 12. Jahrhundert entdeckte man, dass man mit dem Magnetkompass navigieren konnte. Man vermutete hoch im Norden einen riesigen schwarz glitzernden Magnetfelsen, um den herum sich ein Bernsteinmeer mit vier Inseln befände. Gerhard Mercator zeichnete einen meerumflossenen schwarzen Magnetberg in seiner Polkarte ein. In unmittelbarer Nähe des Nordpols erhob sich auf seiner Karte ein schwarzer Felsen mit einem Umfang von 33 Meilen, lateinisch „rupes nigra“ genannt, der für den Ausschlag der Kompassnadeln verantwortlich sei. Daraus leitete Gerhard Mercator die Vorstellung vom eisfreien Nordpolarmeer ab. Mit der Vision Mercators, wonach das Polareis freie Wasserstraßen vom Atlantik in den Pazifik auf dem Weg zum reichen China besitze, begann die Zeit der großen Expeditionen auf der Suche nach der Nordpassage.